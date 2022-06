In seiner ersten Rede am Abend schlug Petro erstmals versöhnliche Töne an. Er richtete sich vor allem an jene Teile der Bevölkerung, die Angst vor einem Abrutschen in eine sozialistische Autokratie haben. Es werde in seiner Regierung keine politische oder juristische Verfolgung geben, die Türe des Präsidentenpalasten werde für die Oppositionsführer immer offenstehen, um über die Probleme des Landes zu diskutieren, sagte Petro.