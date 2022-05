Damit tritt der Ex-Guerillero und jetzige Senator Petro bei der Stichwahl am 19. Juni gegen den Millionär Hernández an. Bei einem Sieg Petros in der Stichwahl bekäme Kolumbien erstmals einen linksgerichteten Staatschef. Bislang hatte sich die Macht in dem südamerikanischen Land stets in den Händen mehr oder minder konservativer Eliten konzentriert.