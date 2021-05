Die sozialen Folgen sind für das Land enorm. Laut Nationalem Statistikamt leben 42,5 Prozent der Kolumbianer in Armut, was einen Anstieg von rund sieben Prozent bedeutet. Rund 21 Millionen Kolumbianer gelten demnach als arm.



Hinzu kommen rund 1,8 Millionen Migranten und Flüchtlinge aus Venezuela, von denen der überwiegende Teil ebenfalls mittellos ist. In dieser Woche begann nun die Legalisierung der sich oftmals ohne gültige Aufenthaltspapiere im Land befindlichen Venezolaner, die damit Zugang zum legalen Arbeitsmarkt, dem Bildungs- und Gesundheitssystem haben.