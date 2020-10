Die Politik hat am Mittwoch einiges geschafft. Maßnahmen wie die Sperrstunde um 23 Uhr oder die Frage, wie viele Menschen sich privat oder öffentlich treffen dürfen, wurden bundesweit an einheitliche Grenzwerte geknüpft. Die teils großen regionalen Unterschiede beim Infektionsgeschehen hat die Politik so ausdrücklich anerkannt.