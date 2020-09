Abschied von der China-Naivität

Kritik am kulturellen Genozid an den Uiguren, an den willkürlichen Verhaftungswellen in Hongkong, an den Drohungen gegen Taiwan sind für Wang Yi nichts weiter als eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas. Wovon er spricht, das ist Pekings reine Propaganda-Lehre. Wang Yi ist in Europa weniger als Chefdiplomat unterwegs, denn als Frontmann eines sich verhärtenden Chinas.