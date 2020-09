Achtung, eine wichtige Eilmeldung aus Berlin: Die Große Koalition hat sich in ihrer Nachtsitzung darauf geeinigt, mit der Automobilindustrie sogenannte "Transformationsdialoge" zu führen. Ein Hammer! Gut, das war natürlich ein Scherz. Also das mit der "wichtigen Eilmeldung" und dem "Hammer". Der Satz zu den Transformationsdialogen stimmt. Steht so auf Seite zwei eines Ergebnispapiers der Großen Koalition, das diesen Namen eigentlich nur in einem Punkt verdient. Das ist die von CSU-Chef Markus Söder griffig so bezeichnete "Bauernmilliarde" - Söder weiß, wie man Politik verkauft - aber sonst?