Eine Herausforderung für die Verteidiger, sollte man meinen. Aber die präsentierten am Samstag eine Gegenargumentation, die man mit Leichtigkeit in ein paar Sätzen zusammenfassen kann: Donald Trump habe in seinem Anruf beim ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi am 25. Juli 2019 an keiner Stelle die Militärhilfe oder ein Treffen im Weißen Haus von irgendetwas abhängig gemacht. Das habe die ukrainische Regierung auch bestätigt. Die Ukrainer hätten erst lange nach dem Telefonat vom Zurückhalten der Militärhilfe erfahren. Kein einziger Zeuge habe ausgesagt, dass der Präsident selbst von einem gewünschten "quid pro quo" gesprochen habe. Und am Ende sei die Militärhilfe geflossen, ein Treffen Trump - Selenskyi zustande gekommen.