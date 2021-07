Hubert Aiwanger will mit seinen Freien Wählern im Herbst in den Bundestag einziehen. Dass weite Teile seiner Partei diesen Elan nicht teilen, dürfte ihm das Mobilisieren zumindest schwerer machen. Vielleicht hat er sich deswegen für einen vermeintlich leichten Weg nach Berlin entschieden: Aiwanger will sich all die Menschen nutzbar machen, die einer Corona-Impfung skeptisch gegenüberstehen. In der Rolle des Impf-Outlaws, die ihm sein Chef, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, bei einer Pressekonferenz zuschrieb, scheint sich Aiwanger zu gefallen.