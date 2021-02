Er hatte den Fall schon ein bisschen vorausgesehen, der Autor und Jurist Ferdinand von Schirach. In seinem Theaterstück "Gott“ bittet der Rentner Richard Gärtner, der an keiner Krankheit leidet, den Ethikrat um Erlaubnis zu einem tödlichen Medikament, um sein Leben selbstbestimmt zu beenden. Am Ende entscheidet das Publikum, ob das Medikament zum Zweck der Selbsttötung ausgegeben werden kann.