Geschehen ist in einem Jahr trotzdem manches. Der Deutsche Ethikrat diskutiert in zwei öffentlichen Anhörungen über die Sterbehilfe. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ringt ebenfalls öffentlich um einen gemeinsamen Kurs in der Frage der Suizidhilfe - und wie damit umgehen auch in ihren Alten- und Pflegeeinrichtungen. Doch die entscheidenden Stellen, die für eine Neuregelung zuständig wären, sie scheinen abgetaucht.