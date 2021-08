Erst am Mittwoch hatten die USA und ihre Verbündeten deshalb alle Staatsbürger in Afghanistan und die afghanischen Helfer der Streitkräfte gewarnt, auf keinen Fall zum Flughafen zu kommen. Da die Geheimdienste wussten, dass der ISK, der Ableger des IS in Afghanistan, als bitterer Feind der Taliban das höchste Interesse an solch einer Attacke hatte, war auch der mutmaßliche Modus Operandi – die Art der Ausführung klar.