Seine eigene Partei, die Grand Old Party Abraham Lincolns, ist so sehr zu einem Kult um eine Person geworden, dass selbst ein überzeugter Konservativer, der republikanische Vordenker Bill Kristol, öffentlich fordert, alle Amerikaner, auch er, müssten ab sofort und bis zur Wahl im November Demokraten sein, um diesen Präsidenten abzuwählen, weil eine zweite Amtszeit Trumps gefährlich wäre: "Vermutlich nicht für immer, vielleicht nicht mal für einen Tag nach dem 3. November 2020; nicht bei jedem Thema und auch nicht in jeder Form bis dahin“, so Kristol auf Twitter. "Aber bis auf weiteres muss man sagen: Wir sind jetzt alle Demokraten.“ Erst nach der Wahl im November könne die republikanische Partei wieder gesund werden.



Im Wahlkampf könnte die demokratische Partei dennoch von der Über-Macht Donald Trumps profitieren, weil sich immer mehr Menschen Sorgen um Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenwürde in den USA machen. Neue Enthüllungen in den kommenden Monaten würden die Mobilisierung der Wähler noch verstärken. Vielleicht bringen auch die Worte von Mitt Romney manche konservativen Amerikaner zum Nachdenken.