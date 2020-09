Natürlich hat Merkel (in erstaunlich enger Zusammenarbeit mit Außenminister Maas) die Berliner Konferenz so systematisch vorbereitet, dass dort mit sofort messbaren Erfolgen zu rechnen ist. Sechsmal in den vergangenen Monaten haben sich Spitzendiplomaten der beteiligten Staaten abwechselnd im Kanzleramt und im Auswärtigen Amt getroffen. Eine Verpflichtung zu einem Waffenembargo ist so gut wie fertig. Und sogar die Unterzeichnung des Waffenstillstands liegt im Bereich des Erreichbaren. Für den Fall, dass Libyens offizieller Staatschef al-Sarradsch und sein militärisch überlegener Feind Chalifa Haftar tatsächlich nach Berlin kommen, hält das Bundeskanzleramt schwere Füllfederhalter bereit.