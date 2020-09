Was mich dabei gefreut hat: dass das Thema alle ernsthaft zu interessieren schien. Was mich überraschte: wie viele mir sagten, sie seien in der Frage unentschieden. Und müssten sich mal näher damit beschäftigen.



Nun ist es so, dass sich in Umfragen viele Menschen offen für eine Organspende zeigen (und im Übrigen auch für die Widerspruchslösung, wie das ZDF-Politbarometer von diesem Donnerstag zeigt). Und dass gleichzeitig in der Realität viele dann doch keinen Ausweis bei sich tragen. Niemand - außer, er wartet gerade selbst auf ein Organ - beschäftigt sich gerne mit dem Thema, sprich: mit dem eigenen Tod. Dass viele Menschen es in den letzten Monaten trotzdem getan haben, ist das Verdienst von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).