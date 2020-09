Kommunalwahl in Bayern

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Die vom Coronavirus überschatteten Kommunalwahlen in Bayern werden vielerorts erst in der Stichwahl entschieden. So brachten die Oberbürgermeister-Wahlen in München, Nürnberg und Augsburg im ersten Wahlgang noch keine Entscheidung. Die Stichwahlen sind für den 29. März angesetzt.



Landesweit zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab als vor sechs Jahren. Grund dafür war oftmals ein Plus bei Briefwählern. Die Wahlbeteiligung kletterte im Vergleich zu 2014 von 55 Prozent auf 58 Prozent.