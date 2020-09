In der zweitgrößten bayerischen Stadt Nürnberg gehen CSU und SPD in die Stichwahl, ebenfalls in Augsburg. In Regensburg lag die CSU mit 29,5 Prozent vor der SPD, die 22,15 Prozent holte. In Ingolstadt, der fünftgrößten bayerischen Stadt, holte der amtierende Oberbürgermeister Christian Lösel (CSU) nur 33,8 Prozent und muss in zwei Wochen gegen Christian Scharpf (SPD) in die Stichwahl, welcher 33,6 Prozent erreichte. Bei den Landratswahlen konnte sich im Landkreis Günzburg die CSU durchsetzen.