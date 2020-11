Sein Nachfolger und größter Rivale ist Marcelo Crivella. Der evangelikale Pastor wurde im Rahmen der konservativen Welle gewählt, die zwei Jahre später auch Jair Bolsonaro in den Präsidentenpalast spülte. Mit dem sündigen Karneval kann er nichts anfangen. Viele in Rio nehmen ihm das übel. Der Karneval ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, lockt jedes Jahr Millionen Touristen an. Und so spielt der Karneval auch eine Rolle im Wahlkampf. Für Igor aber steht fest, dass der wirtschaftliche Aspekt nicht entscheidend ist.