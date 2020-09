Kommunalwahlen in Frankreich

Quelle: Daniel Cole/AP/dpa

Die vom Coronavirus überschattete erste Runde der Kommunalwahlen in Frankreich ist Schätzungen zufolge mit einem Rekordtief bei der Wahlbeteiligung zu Ende gegangen. Danach sind nur knapp 45 Prozent der Bürgerinnen und Bürger zur Wahl gegangen.



Obwohl das öffentliche Leben in Frankreich weitgehend stillsteht, waren fast 48 Millionen Menschen aufgerufen, die Wahllokale aufzusuchen. Wo keine absolute Mehrheit erreicht wird, soll es theoretisch am 22. März einen zweiten Wahlgang geben.