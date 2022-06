Nach Kommunalwahlen : Das AfD-Beben in Sachsen bleibt aus

Die Anspannung vor den Wahlen war vor allem bei der CDU groß. So groß, dass selbst der Parteivorsitzende Friedrich Merz spontan zum Mutmachen nach Dresden kam. Seit Jahrzehnten stellen die Christdemokraten im Freistaat alle Landräte - zumindest in der Sächsischen Schweiz Osterzgebirge, in Nordsachsen und im Landkreis Leipzig bleibt das auch so. In allen anderen Landkreisen wird es einen zweiten Wahlgang am 3. Juli geben.