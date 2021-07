Städte, Gemeinden und Kreise in Deutschland werden in den Jahren 2021 bis 2024 voraussichtlich Defizite im Gesamtumfang von 23 Milliarden Euro aufbauen, wie der am Dienstag in Gütersloh veröffentlichte Kommunale Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung ergab. Den Kommunen in Deutschland drohen in den kommenden Jahren demnach deutliche Haushaltskrisen.