Am 28. Januar, so Schubert, wird es nun ein Gespräch im Innenministerium über all diese Fragen geben. Dabei wollen die Kommunen Zahlen nennen, wie viele Menschen sie konkret aufnehmen können. Das Ministerium bestätigt nicht den Termin, wohl aber die Vorbereitungen für ein Treffen. An der grundsätzlichen Haltung, sagte ein Sprecher nun, habe sich allerdings nichts geändert: Eine Verteilung von Geflüchteten auf einzelne Städte, die sich dazu bereit erklären, soll es nicht geben. Das sei zuerst Sache des Bundes, dann der Länder, dann der Kommunen. "Wir halten es nach wie vor für richtig, um eine bundeseinheitliche Rechtsanwendung zu gewährleisten."