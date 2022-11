Sicherheitsexperten in Goma sind sich uneinig, ob die M23 die Stadt einnehmen will, so wie es der Miliz 2012 gelungen ist, oder ob sie Goma abriegeln will, um die Bevölkerung mürbe zu machen. Hilfsorganisationen evakuieren bereits ihre ausländischen Angestellten. Europäische Botschaften raten ihren Landsleuten, das Haus in Goma nicht zu verlassen.