In der Frühjahrsprognose, die am Mittwoch vorgestellt werden soll, geht die Bundesregierung davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2020 um 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr schrumpfen wird. Das berichten die "Süddeutsche Zeitung" und das "Handelsblatt". Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte bereits zuvor gesagt, die Einschnitte würden mindestens so stark wie der Finanzkrise 2009 - damals ging das BIP um 5,7 Prozent zurück.