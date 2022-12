Die Sozialdemokratin war eine der 14 Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten des EU-Parlaments, bevor die Abgeordneten sie wegen der Korruptionsaffäre absetzten. Kaili und ihr Lebensgefährte Francesco Giorgi, der im EU-Parlament für einen Abgeordneten arbeitete, wurden am 9. Dezember in Brüssel festgenommen. In der gemeinsamen Wohnung fanden die Ermittler laut belgischen Justizkreisen 150.000 Euro, und weitere 750.000 Euro bei Kailis Vater in einem Brüsseler Hotel. Das Bargeld war in Koffern und Tüten verpackt.