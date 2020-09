An der Spitze des Rankings stehen, wie in den Jahren zuvor, vor allem Länder, die man dort erwartet: skandinavische Länder, westeuropäische Länder, demokratisch und rechtsstaatlich organisiserte Länder. Aber die meisten von ihnen weisen in den vergangenen drei Jahren einen negativen Trend auf: Unter den Top 25 haben 15 Staaten hat sich der Indexwert seit 2016 verschlechtert. Deutschland ist gehört zu den wenigen Ausnahmen.