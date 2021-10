Korte: Also Laschet gibt nicht auf. Er ist ein Kämpfertyp und hat großes Verhandlungsgeschick. Vor allen Dingen dadurch, dass er auch wie eine Integrationsvorlage geradezu bietet: dass er jedem Möglichkeiten bietet, sich in die Vorstellung seiner Kabinettsdisziplin mit einbinden zu lassen. So hat er das ja auch in Düsseldorf vorgemacht. Andererseits: Wie lange bleibt er so mächtig? Dass nicht die eigene Partei ihn am Ende aus dem Spiel nimmt - das weiß man eben nicht. Und wir wissen eben aus der Verhandlungstheorie, dass nur starke Verhandlungspartner auch gute Verhandlungspartner sind. Also was, wenn er etwas vereinbart, kann er am Ende in der Partei auch umsetzen? Da kommen allmählich eben Zweifel.