"Wir haben eine Niederländisierung. Es sind jetzt mehr Parteien da, für jeden etwas dabei, in einer bunten Mittigkeit. Was uns vom Ausland unterscheidet, ist diese Mittigkeit, die wir haben. Die Extreme werden ja immer kleiner bei uns, das ist bei anderen nicht so. Wir haben ein multipolares System, lagerübergreifend, mit breiter Mitte. Die anderen haben eher polare Systeme, in denen sich Extreme und andere Parteien gegenüberstehen."