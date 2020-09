Im letzten Kindergartenjahr können die Gemeinden in Sachsen auf die Erhebung eines Elternbeitrages verzichten. Das wird jedoch nur in Chemnitz, Zwickau und Meerane umgesetzt. Auch für den Hort müssen Eltern weiterhin zahlen. Und im Schnitt kostet hier ein Kita-Platz 120 Euro. Für einen Krippenplatz fallen monatliche Beiträge in Höhe von circa 190 Euro an. Die sächsische Landesregierung investiert den Großteil der Bundesmittel in den Fachkraft-Kind-Schlüssel. In Sachsen muss sich bisher ein Pädagoge um 12,7 Kinder kümmern. Zukünftig sollen den Fachkräften mehr Stunden für mittelbare pädagogische Tätigkeiten zur Verfügung stehen.