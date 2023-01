Die russische Propaganda folgt also einem alten, bewährten Muster, so sieht es auch Russland-Expertin Sarah Pagung von der Körber-Stiftung: Werden Behauptungen aufgestellt, die teils auch sehr leicht als falsch zu entlarven sind, setze Russland damit erst mal ein Narrativ in die Welt, an dem sich andere abarbeiten müssten, so Pagung.