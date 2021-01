Was bleibt, ist Kramp-Karrenbauer, die Übergangsvorsitzende. Was, sagt Politikwissenschaftler Kar-Rudolf Korte, die Regel nach langen Regierungsjahren ist. Bei der Nachfolge Wolfgang Schäubles auf Helmut Kohl sei es auch nicht anders gewesen. Die Erwartungen an die Nachfolger seien "unmenschlich hoch", so Korte. "Denn sie sollen für Neues und Altes zugleich stehen sowie die nächsten Wahlsiege sichern. In der Überforderung - auch der Projektionen der Mitglieder - liegt die Ursache des Scheiterns."