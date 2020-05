Verteidungsministerin und CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU).

Quelle: dpa

Eigentlich, ja eigentlich, wären das jetzt die letzten Tage von Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteivorsitzende der CDU. Doch die Pandemie zwingt die CDU zur Absage ihres Sonderparteitages, AKK bleibt im Amt - aber ihre Tage an der Spitze der Christdemokraten sind endlich. Spätestens zum Parteitag Anfang Dezember wird der Wechsel in der CDU vollzogen. So jedenfalls die Grobplanung des Konrad-Adenauer-Hauses.