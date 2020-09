Annegret Kramp-Karrenbauer hat während ihrer gut 14-monatigen Amtszeit nie ohne Störfeuer aus den eigenen Reihen agieren können. Kaum sagt sie etwas, melden sich andere. Zum Beispiel Friedrich Merz: Ausgerechnet am Tag des Thüringen-Desasters kündigt er an, dass er sein Blackrock-Aufsichtsratsmandat aufgeben und sich wieder "stärker parteipolitisch engagieren" will.



Wie genau, das sagt er nicht. Aber er kritisiert seine Partei in Thüringen. "Das hätte nicht passieren dürfen", sagt er in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Er profiliert sich als Kämpfer gegen die AfD, und die CDU habe keine klare Position gegenüber den Linken bezogen. Merz war es auch, der nach der Thüringen Wahl der Koalition eine "grottenschlechte" Politik bescheinigt hatte. Diese Woche sagt er: "Wir haben ja nicht einen Überfluss von Führungspersönlichkeiten in den Parteien."