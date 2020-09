Die letzten Wochen und Monate haben gezeigt, dass es Kramp-Karrenbauer wohl bis heute nicht gelungen ist, die Seele ihrer CDU zu ergründen. Schon zum Parteitag in Leipzig vor zwei Monaten hatte sich die Debatte um AKK so zugespitzt, dass sie in ihrer Rede zum Äußersten griff: einem Ultimatum an die eigene Partei. Wenn ihr mir nicht vertraut, hatte sie den Delegierten gesagt, "dann lasst es uns hier und heute beenden." Beendet hat es damals keiner, aber gedacht haben wahrscheinlich viele dran.