Bereits vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz hatte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ein größeres deutsches Engagement angemahnt. Im Interview mit ZDF heute journal bekräftigte sie am Freitag am Rande der Konferenz, dass Deutschland den Einsatz gegen die Terrormiliz IS fortsetzen werde: "Wir haben gemeinsam festgelegt, dass wir diesen Kampf fortsetzen wollen und zwar in der internationalen Koalition. Aber auch mit einem zunehmenden Engagement der Nato", sagte Kramp-Karrenbauer mit Blick auf die Mission im Irak. "Deutschland will seinen Anteil leisten. Wir tun das mit dem Schwerpunkt Ausbildung der Perschmerga, aber wir sind auch mit anderen Assets dabei. Und ich wünsche mir, dass das in Zukunft auch so bleibt."