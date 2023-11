Karl Lauterbach, so viel wurde gleich zu Beginn des Krankenhaustages klar, wird also noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, um die Bundesländer auf seine Seite zu bekommen. Am 23. November will er sich in Berlin mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern treffen "wo wir über wichtige Punkte diskutieren werden". Ob das Gesetz aber, wie ursprünglich geplant, am 1. Januar 2024 in Kraft treten kann, ist inzwischen mehr als unwahrscheinlich.