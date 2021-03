Drei Tage nach der Landtagswahl beginnen die Grünen in Baden-Württemberg die Sondierungsgespräche für die Bildung einer neuen Regierung. Zuerst treffen sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann und andere Spitzen-Grüne am Vormittag mit der CDU - sie war mit 24,1 Prozent der Stimmen weit hinter der Ökopartei (32,6) gelandet. Die Union um Parteichef und Innenminister Thomas Strobl will Grün-Schwarz fortsetzen.