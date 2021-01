In der vorangegangenen Diskussion bei "Markus Lanz" war es um den Umgang mit den Schulen gegangen. Bund und Länder hatten vereinbart, dass die Präsenzpflicht in Schulen bis zum 14. Februar grundsätzlich ausgesetzt werden soll. Winfried Kretschmann hatte danach rasch verkündet, er plane in Baden-Württemberg eine Öffnung von Kitas und Grundschulen vom 1. Februar an - sofern das Infektionsgeschehen es zulasse.