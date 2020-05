Cécile Rol-Tanguy ist am 75. Jahrestag des Kriegsendes gestorben.

Quelle: dpa

Die französische Widerstandsheldin Cecile Rol-Tanguy ist am 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gestorben. "Sie war eines der weiblichen Gesichter der französischen Resistance und der Befreiung von Paris", würdigte der Élyséepalast Rol-Tanguy. Sie starb im Alter von 101 Jahren in Monteaux.



Rol-Tanguy schloss sich 1940, als die Truppen der Wehrmacht in Paris einmarschierten, der Resistance an. Sie und ihr Mann, der linke Gewerkschafter Henri Rol-Tanguy, waren zentrale Figuren des Widerstands gegen die Nazis und maßgeblich an der Befreiung von Paris beteiligt.