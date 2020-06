Thaci, Veseli und andere sollen nach Informationen der Anklage "strafrechtlich für beinahe 100 Morde verantwortlich" sein. Thaci und Veseli waren während des Krieges Anführer in der Befreiungsarmee des Kosovos. Die Anklage legt den Politikern schwere Verbrechen in zehn Punkten zur Last, darunter Mord, Verfolgung und Folter.