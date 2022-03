Familie Sergejewitsch flieht in einen Vorort von Kiew. So schildert es der Vater von Iowenko Maksim Sergejewitsch am Telefon: "Als die russische Invasion begann, waren sie zunächst noch hiergeblieben. Das war für mich kaum akzeptabel. Aber nach vier Tagen, so am 28. Februar, haben sie zusammen mit Freunden entschieden, Kiew zu verlassen und in ihrer Datsche außerhalb der Stadt zu leben."