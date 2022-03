Putin hatte in seiner Rede am 22. Februar, in der er den russischen Angriffskrieg aufwendig begründete, nicht nur die Einnahme von Luhansk und Donezk als Ziele verkündet, sondern die Einnahme der gesamten Ukraine, die Festnahme der politischen Führung, die Zerschlagung der ukrainischen Armee und Säuberungen in der Bevölkerung - das steht hinter den Begriffen Demilitarisierung und Entnazifizierung in der Rede.