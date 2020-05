Demnach ist die Zahl der Tötungsdelikte gegenüber dem Jahr 2018 um 17,65 Prozent (von 136 auf 112 Fälle) zurückgegangen, die der Tötungsversuche um 11,22 Prozent (von 98 auf 87 Fälle). "So positiv sich dies in Prozenten lesen mag, so wenig darf es darüber hinwegtäuschen, dass in Deutschland im Jahr 2019 immerhin mehr als 11 Millionen Kinder unter 14 Jahren lebten und dass sich die Zahl von Tötungsdelikten an Kindern in den vergangenen Jahren immer um die Hundert bewegt hat", heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Kinderhilfe.