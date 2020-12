Besonders im Bundesstaat Georgia spitzt sich die Lage gefährlich zu. Als der dortige Secretary of State Brad Raffensperger Bidens Sieg verkündete, fing Trump an, Stimmung gegen den Republikaner zu machen. Raffensberger erhält mittlerweile Morddrohungen. Gabriel Sterling, ein Mitarbeiter der Wahlbehörde in Georgia, wandte sich in einem eindringlichen Appell an Trump: "Hören Sie auf! Schreiten Sie ein, sagen Sie Ihren Unterstützern: Seid nicht gewalttätig!"