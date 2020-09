Norbert Röttgen (CDU).

Quelle: Sonja Wurtscheid/dpa

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat sich angesichts des Flüchtlingsstreits zwischen der Türkei und der EU für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ausgesprochen.



"Entweder wir arbeiten in dieser Frage mit der Türkei zusammen, oder die Menschen kommen in ihrer Not irgendwann zu uns", schrieb Röttgen in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag". Röttgen appellierte zudem an eine politische Lösung des Konflikts unter Einbezug des russischen Präsidenten Wladimir Putin.