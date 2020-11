In großer Eile peitscht die Koalition das Gesetz in dieser Woche durch Bundestag und Bundesrat. Die zuständigen Ausschüsse im Bundestag erhielten das Gesetz am Montag erst kurz vor Beginn der Sitzung. Der Bundesrat am Mittwoch kommt zu einer Sondersitzung zusammen. Warum diese Eile? Dass ein so wichtiges Gesetz nicht ausreichend beraten werden kann, ist skandalös.