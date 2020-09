Handicap International (HI) sprach von einem historischen Rückschlag für den Schutz der Zivilbevölkerung. "Landminen sind verheerende Waffen, die von ihren Opfern selbst ausgelöst werden und dabei nicht zwischen den Schritten eines Kindes oder eines Soldaten unterscheiden", erklärte die humanitäre Organisation in München.



Auch Supermächte dürften bestimmte Waffen aufgrund des übermäßigen zivilen Leids, die sie verursachten, niemals einsetzen, sagte die Leiterin der politischen Abteilung von HI, Eva Maria Fischer.