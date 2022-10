Hintergrund sei der Angriff Russlands auf die Ukraine und die neue Sicherheitslage in Europa. "Der Krieg Russlands hat dazu geführt, dass unser Schwerpunkt wieder auf der Landes- und Bündnisverteidigung liegt. Dem ganzen Land ist klar geworden: Krieg in Europa ist wieder möglich." Anschläge und Einflussnahmen aus dem Ausland könnten zunehmen. "Es geht hier nicht um eine feindliche Armee mit Soldaten und Panzern, die unser Land angreift", betonte Breuer. "Aber es gibt Einflussnahmen, mit Anschlägen auf Infrastruktur und mit Cyberangriffen, oder zum Beispiel Aufklärungsflüge mit Drohnen über Kasernen. Also Nadelstiche, die in der Bevölkerung, die bei uns Verunsicherung schüren und das Vertrauen in unseren Staat erschüttern sollen."