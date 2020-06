Dabei hatten die Kroaten sich viel vorgenommen. Endlich sollten auch Themen eine Rolle spielen, die den Ländern Südosteuropas besonders wichtig sind: Abwanderung der Bevölkerung in den lohnstärkeren Westen. Eine echte Beitrittsperspektive für die Balkan-Länder, die noch nicht in der EU sind. Und: endlich eine gerechte Verteilung von Migranten in der EU. Denn Kroatien hat eine EU Außengrenze und ist - wie wiederholte Berichte über brutale Übergriffe kroatischer Grenzer zeigen - offenbar mit der Situation überfordert.