Unter anderem die USA machten eine ähnliche Ankündigung. Nato-Staaten verurteilen Russlands Austritt. In einer gemeinsamen Erklärung aller 31 Nato-Staaten hieß es am Dienstag, man verurteile Russlands Austritt. Alle alliierten Vertragsstaaten beabsichtigten nun, die Anwendung des KSE-Vertrags im Einklang mit ihren völkerrechtlichen Rechten so lange wie erforderlich auszusetzen. Eine Situation, in der die alliierten Vertragsstaaten das Abkommen einhalten, ohne dass Russland dies tut, wäre nicht nachhaltig, heißt es in einer Erklärung des Nordatlantikrats.