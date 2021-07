Kaum hatte sich die Nachricht von den Sozialprotesten aus Kuba in der Hochburg der Exilkubaner in Miami herumgesprochen, drängten die ersten Hardliner in Florida bereits auf eine militärische Intervention. Tausende demonstrierten ihre Solidarität mit den Demonstranten in Havanna. Einige planten sogar eine Überfahrt nach Kuba mit Booten.